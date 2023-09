2 Schwestern 12 Jahre von Onkel und Opa missbraucht – Eltern wussten davon

12 Jahre Missbrauch

Opfer bringen Ermittlungen in die Gänge

Bürgermeister: „Empfinde tiefe Abscheu“

Ermittlungen der Carabinieri haben diesen erschreckenden Missbrauchsfall ans Licht gebracht. Am heutigen Donnerstag nahmen die Militärs in der sizilianischen Stadt Monreale die Eltern, den Onkel und den Großvater der beiden Opfer fest.Ihnen wird sexuelle Gruppengewalt und Körperverletzung vorgeworfen – mit dem erschwerenden Umstand die Taten gegen Verwandte, unter Autoritätsmissbrauch und gegen Minderjährige verübt zu haben.Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wurden die beiden Schwestern – heute 13 und 19 Jahre alt – wurden zwischen den Jahren 2011 und 2023 regelmäßig von ihrem Onkel und Großvater missbraucht. Die Eltern sollen von den Vorfällen gewusst aber nichts dagegen unternommen haben. Im Gegenteil: Sie sollen den Missbrauch ihrer Kinder sogar unterstützt und die Täter gedeckt haben.Unmittelbar nach den Festnahme n am Donnerstag wurden die beiden Missbrauchsopfer in eine geschützte Einrichtung gebracht.Die Staatsanwaltschaft von Palermo hatte die Ermittlungen in diesem Fall eingeleitet, nachdem eines der Opfer seiner Lehrerin erzählt hatte, dass ihr Onkel und Großvater sie im Alter von 9 Jahren systematisch missbraucht hatten, wenn die alleine zu Hause gewesen seien.Gegenüber der Staatsanwaltschaft schilderte die junge Frau die erlittene sexuelle Gewalt im Detail. Die Missbrauchsfälle wurden anschließend auch von ihrer Schwester bestätigt.Der Missbrauchsfall hat Monreale schwer erschüttert. Gegenüber der Ansa äußerte sich der Bürgermeister Alberto Arcidiacono entsetzt: „Ich empfinde tiefe Abscheu.“ Von der regional Regierung forderte er, den Gemeinden mehr Mittel und Befugnisse zur Verfügung zu stellen, um in den Pflichtschulen Erziehungsprojekte gegen Gewalt durchzuführen.„Erst am Mittwoch“, betont Arcidiacono, „sind wir auf die Straße gegangen, um die Gruppenvergewaltigung zu verurteilen, die sich in der Nacht des 7. Juli in Palermo an einem 19-jährigen Mädchen verübt worden ist hat ( STOL hat berichtet ). Und heute veröffentlichte die Poliklinik von Palermo alarmierende Daten über die Zunahme von Fällen sexueller Gewalt in der geburtshilflichen Notaufnahme des Krankenhauses: Vom 1. Januar bis zum 31. August dieses Jahres haben 37 Opfer die Einrichtung aufgesucht, 12 mehr als im gleichen Zeitraum 2022.“Vor rund 2 Wochen wurde ein weiterer Fall von Gewalt an Frauen in Caivano bei Neapel bekannt: 6 Jugendliche haben dort 2 minderjährige Mädchen vergewaltigt.