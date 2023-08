Neapel: 6 Jugendliche vergewaltigen zwei 13-jährige Cousinen

Volljähriger festgenommen

Der erschreckende Vorfall hat sich bereits Anfang Juli im Parco Verde in Caivano in der Provinz Neapel ereignet. Die italienische Tageszeitung „Il Mattino“ veröffentlichte kürzlich Details der Tat, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Laut dem Bericht soll es sich bei den mutmaßlichen Tätern um eine Gruppe von 6 Jugendlichen handeln – etwa im gleichen Alter wie ihre beiden 13-jährigen Opfer.Die beiden Mädchen wurden von der Gruppe in einen Schuppen im Parco Verde geführt, wo sie schließlich vergewaltigt wurden. Die Tat wurde später auch durch medizinische Untersuchungen bestätigt.Die Ermittlungen wurden im August aufgenommen, nachdem die Familien der beiden Opfer Anzeige bei den Carabinieri erstattet hatten.Wie die Ansa berichtet, wurde der einzige Volljährige, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll, bereits identifiziert und festgenommen.Die Ermittlungen liefen in den vergangenen Wochen unter absoluter Geheimhaltung, aber es ist durchgesickert, dass der genaue Tatablauf nun durch die Analyse von Daten aus Mobiltelefonen rekonstruiert werden soll. Die beiden Mädchen wurden angeblich unter einem Vorwand in einen verlassenen Schuppen gelockt.Erst vor wenigen Tagen wurde ein weiterer schockierender Fall einer Gruppenvergewaltigung in Italien bekannt: 7 junge Männer vergewaltigten auf einer Baustelle im Zentrum von Palermo eine 19-Jährige. Sie wurden festgenommen.