A22: Felssäuberung abgeschlossen – Nordspur bleibt weiter zu

Vorsichtiger Optimismus

Während der Arbeiten an der Felswand am heutigen Freitag war es notwendig, vorsorglich auch die Südspur der Autobahn für einige Minuten zu sperren. Bei Autofahrern hatte dies für einigen Ärger gesorgt. „Ein unmittelbar nach dem Felssturz errichteter Damm konnte jedoch verhindern, dass im Zuge der Arbeiten Trümmer auf die Autobahn gelangen. Die Inspektionen der Techniker der Brennerautobahngesellschaft und des Landes Südtirol vor und nach den Aufräumarbeiten ergaben ein beruhigendes Bild von der Stabilität des gesamten Hanges“, schreibt die Brennerbahn AG in einer Aussendung.Im Zuge der Arbeiten war es am Donnerstagnachmittag neuerlich zu einem Felssturz an derselben Stelle gekommen. Darüber klärt Landesgeologe Volkmar Mair im Video auf.Nach seiner Rückkehr von einem Überflug des Gebietes zeigte sich der Technische Generaldirektor der Brennerautobahn AG Carlo Costa zufrieden über den Stand der Arbeiten und äußerte sich vorsichtig optimistisch in Hinblick auf die Wiederherstellung des normalen Verkehrsflusses.„In dieser Aufräumphase“, erklärt Costa, „haben die temporären Maßnahmen zur Sicherung der A22 ihre Aufgabe zum Schutz der Autobahnnutzer und der Infrastruktur erfüllt. Infolge der kontrollierten Abbrüche scheint die Felswand nun eine endgültige Stabilität erreicht zu haben. Es ist jedoch angebracht, die Wiederherstellung des Steinschlagschutzes abzuwarten bevor die Nordspur wieder für den Verkehr freigegeben wird.“In Bezug auf die Wiederherstellung des Verkehrsflusses, „werden wir – wenn die Arbeiten für die Erneuerung des Steinschlagschutzes wie geplant verlaufen – “, so Costa, „die Nordspur Ende der nächsten Woche wieder freigeben können.“