Auch in Osttirol: Unbekannter bietet Kindern Süßigkeiten an

Kinder lehnten die angebotenen Süßigkeiten ab

Der Vorfall in Osttirol soll sich in der Früh am Schulweg in Lienz ereignet haben. Der Mann soll in einem weißen Pkw unterwegs gewesen sein.Er wurde von einem Kind als grauhaarig beschrieben und soll ein blau-weißes Hemd getragen haben. Eine sofortige Fahndung verlief negativ. Erst am Dienstag hatte die Polizei von ähnlichen Fällen berichtet und um Hinweise gebeten.In Bozen wurde ein 6-jähriges Mädchen mit Süßigkeiten zum Auto gelockt. Die Hintergründe dazu gibt es hier. In Innervillgraten im Bezirk Lienz sollen im September mehrmals Kinder angesprochen worden sein. Ein Buslenker sowie 2 Mütter meldeten sich deswegen bei der Polizei und gaben an, dass es sich dabei um 2 dunkelhäutige Männer in einem schwarzen Pkw mit ausländischem Kennzeichen gehandelt habe.Die Kinder lehnten die angebotenen Süßigkeiten ab und fuhren mit dem Fahrrad nach Hause. Außerdem berichtete ein 11-Jähriger von zwei Unbekannten, die neben einem Spielplatz mit einem „pistolenähnlichen Gerät“ etwas abgefeuert hätten.