Australien bereitet sich auf Rekordhitze vor – und auf Zyklon„Jasper“

„Jaspar“ bedroht auch Touristenorte

Unterdessen brennen speziell im Bundesstaat South Australia Dutzende Buschfeuer, die durch starke Winde weiter angefacht werden, wie der australische Sender ABC am Freitag berichtete.Innerhalb von 24 Stunden seien in der Region rund 30.000 Trockenblitze niedergegangen, die sich ohne Niederschlag entladen und besonders häufig Waldbrände entfachen, hieß es unter Berufung auf die Feuerwehr. Die derzeitigen Wetterbedingungen seien extrem gefährlich und könnten möglicherweise weitere schwere Brände auslösen. Zudem waren Tausende Menschen zeitweilig ohne Strom.Hitzewarnungen gab es auch für den Bundesstaat New South Wales mit der Metropole Sydney, wo in vielen Gebieten die höchsten Temperaturen seit Jahren erwartet wurden. Etwa 20 Schulen wurden vorsorglich geschlossen. Auch im angrenzenden Bundesstaat Victoria rechneten Experten am Samstag mit Werten von bis zu 45 Grad.Derweil bewegt sich ein tropischer Wirbelsturm auf den Nordosten Australiens zu. „Jasper“ hat mittlerweile die zweithöchste Stufe 4 der Zyklonskala erreicht. Am Freitag war der Sturm noch etwa 1.250 Kilometer von der Stadt Cairns entfernt und zog über das Korallenmeer, wie das Wetteramt mitteilte.Australien ist besonders vom Klimawandel betroffen. Ein Bericht des Weltklimarates vom Februar 2022 geht davon aus, dass das Land in Zukunft noch häufiger von verheerenden Naturereignissen heimgesucht werde. Stärkere Hitze, gefährlichere Feuer, mehr Dürren und Überschwemmungen, ein höherer Meeresspiegel und trockenere Winter sind demnach zu erwarten.