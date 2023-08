Bauernbund: „Celine war eine sehr feine und sehr, sehr zuverlässige Mitarbeiterin“

Achter Femizid in Südtirol in 3 Jahren

Immer wieder Morde an Frauen: Erschütternde Statistik

Celine Frei Matzohl hatte nach der Schule bereits Erfahrung als Rezeptionistin in einem Hotel in Schlanders gesammelt. Im Mai hatte die 21-Jährige dann ihre Stelle in der Steuerabteilung des SBB-Büros in Schlanders angetreten und war dort für den Bereich Zu- und Nebenerwerb zuständig.Auch der Schlanderser Bürgermeister Dieter Pinggera äußerte seine Fassungslosigkeit: „Ganz Schlanders steht unter Schock. Ich bin Jahrgang 71 und ich erinnere mich an keinen Mord in Schlanders.“In den Sozialen Medien gibt es eine Welle der Anteilnahme – aber auch viel Zorn und Unverständnis darüber, dass eine solche schreckliche Bluttat im Herzen der Gemeinschaft möglich war.Der Mord an Celine Frei Matzohl ist der dritte Frauenmord in der Region innerhalb von nur 2 Wochen. Erst am Samstag vor einer Woche war die 61-jährige Iris Setti beim Spaziergang durch einen Park in Rovereto ermordet worden; eine Woche zuvor war Mara Fait nahe Rovereto mit einer Axt erschlagen worden.In Südtirol ist Celine Frei Matzohl die achte Frau, die seit 2020 getötet worden ist: Sigrid Gröber, Barbara Rauch und Silvana De Min sind im Land unvergessen.Die Statistik der Frauenmorde in Italien ist erschreckend: In den ersten 7 Monaten des Jahres 2023 waren es derer 70 (hier finden Sie mehr dazu).