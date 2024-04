Bayern: 72-Jährige aus Bundesland Tirol stirbt bei Unfall

Zudem wurden ihr 97-jähriger österreichischer Beifahrer, eine 70-jährige Mitfahrerin aus Deutschland und eine 40-jährige Deutsche schwer verletzt. Letztere lenkte das zweitbeteiligte Auto.Das Fahrzeug der 72-Jährigen war auf der Bundesstraße aus unklarer Ursache in die Fahrbahnmitte geraten und frontal mit dem Pkw der 40-jährigen Deutschen kollidiert. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.Die Verletzten wurden unter anderem mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt und wurde erst am Abend wieder für den Verkehr freigegeben.