Bozen: 21-Jähriger beim Stehlen im „Eurospin“ erwischt

Vom Personal ertappt

21-Jähriger angezeigt und ausgewiesen

Am Mittwochnachmittag wurden die Beamten der Bozner Quästur in einen Supermarkt in die Rittnerstraße bestellt: Der Leiter der „Eurospin“-Filiale soll dort 2 mutmaßliche Langfinger auf frischer Tat ertappt haben: Offenbar hatten die beiden verschiedene Lebensmittel bei sich versteckt, um an der Kasse nicht dafür bezahlen zu müssen, heißt es in einer Aussendung der Quästur Sie hatten die Rechnung jedoch ohne den Filialeiter gemacht, der sie dabei erwischte, woraufhin einer der Männer die Flucht ergriffen haben soll. Der zweite im Bunde wurde konnte von den Sicherheitsbeamten des Supermarkts angehalten. Diese übergaben ihn anschließend der Polizei Einmal auf die Quästur gebracht, wurde er als 21 Jahre alter Mann aus Marokko identifiziert, mit zahlreichen Vorstrafen auf dem Kerbholz; unter anderem wegen illegaler Einwanderung und Sachbeschädigung. Der Mann wurde wegen Diebstahls angezeigt. Da er sich illegal in Italien aufhalten soll, hat Quästor Paolo Sartori außerdem ein Ausweisungsdekret gegen den 21-Jährigen erlassen.