Bozen: Gastronomen verzweifeln an anhaltender Gewalt im Zentrum

Gewalt habe zugenommen

Das fordern die Gastronomen

„Jetzt entschlossenes Handeln“

„Unsere Mitarbeiter und Gäste müssen sich sicher fühlen können. Nur so können wir unsere Betriebe weiterführen und das kulturelle und gesellschaftliche Leben im Stadtzentrum fördern“, so Unterkofler.Die Gastronomen erwarten sich ein rasches Handeln der Politik und dass die angekündigten Maßnahmen konsequent und zeitnah umgesetzt werden. „ Bozen ist eine wunderschöne Stadt mit einer reichen Geschichte, die jedoch immer mehr an Glanz verliert, wenn die verantwortlichen Entscheidungsträger nicht entsprechend handeln“, unterstreicht Kurt Unterkofler.Die Gastronomen im Zentrum von Bozen klagen über anhaltende Gewalt . Sie berichten von regelmäßigen Schlägereien und Angriffen, die ihre Mitarbeiter und Kunden in Angst versetzen. Besonders betroffen sind die Bereiche rund um den Waltherplatz, den Dominikanerplatz und den Obstmarkt. Die Gewalteskalation hat laut den Betreibern der Lokale im Stadtzentrum in den vergangenen Wochen zugenommen.Eine verstärkte und sichtbare Präsenz von Polizeikräften im Stadtzentrum, besonders in den betroffenen Bereichen, um präventiv gegen Gewalt vorzugehen und schnell eingreifen zu können.Installation von Überwachungskameras und bessere Beleuchtung an strategischen Punkten, um potenzielle Täter abzuschrecken und Vorfälle schneller aufklären zu können.Einbindung der lokalen Gemeinschaft und der Gastronomie in die Entwicklung von Sicherheitskonzepten, um maßgeschneiderte Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen aller gerecht werden.Härteres Durchgreifen und schnelle gerichtliche Verfahren gegen Gewalttäter, um ein klares Zeichen zu setzen, dass Gewalt in unserer Stadt keinen Platz hat.„Wir brauchen jetzt ein entschlossenes Handeln, um die Sicherheit in Bozen wiederherzustellen und zu gewährleisten. Nur so können wir unsere Stadt zu einem Ort machen, an dem sich alle – Einwohner, Besucher und Gastronomen – wohl und sicher fühlen“, so der Präsident der Gastronomie im hds abschließend.