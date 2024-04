Bozen: Suche nach Luciano Imperio Stevanella geht weiter

Luciano Imperio Stevanella (82) ist seit Donnerstag in Bozen abgängig. - Foto: © Landesfeuerwehrverband

Gesucht wird im Eisack auf beiden Uferseiten von der Palermobrücke abwärts bis zur Etsch. Die Berufsfeuerwehr und die Südtiroler Wasserrettung sind mit jeweils einer Mannschaft vor Ort und suchen mit Booten und Tauchern. Luciano Imperio Stevanella (82) hat am Donnerstag gegen 14 Uhr seine Wohnung in der Bozner Sassaristraße verlassen und gilt seitdem als verschwunden.Feuerwehren, Carabinieri- und Polizeieinheiten, Hundestaffeln, Freiwillige, Freunde und Verwandte suchen seit Donnerstagabend nach ihm. Bereits am gestrigen Sonntag hat ein Großaufgebot von Einsatzkräften die Ufer des Eisacks abgesucht (STOL hat berichtet). Offenbar hatte es Hinweise gegeben, dass sich Stevanella in der Nähe aufgehalten haben könnte.Wer ihn gesehen hat, ist gebeten, Hinweise darauf, wo er sich aufhalten könnte, der Notrufnummer 112 zu melden.