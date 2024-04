Wo ist Luciano Imperio Stevanella? Suche auch entlang des Eisack

Bergretter unterstützten die Suche mit Drohnen. - Foto: © FF Bozen

Hundestaffeln versuchten, die Spur des Vermissten zu verfolgen. - Foto: © Landesfeuerwehrverband

Luciano Imperio Stevanella (82) ist seit Donnerstag in Bozen abgängig. - Foto: © Berufsfeuerwehr Bozen

Foto: © FF Bozen

Luciano Imperio Stevanella (82) hat am Donnerstag gegen 14 Uhr seine Wohnung in der Bozner Sassaristraße verlassen und gilt seitdem als verschwunden.Feuerwehren, Carabinieri- und Polizeieinheiten, Hundestaffeln, Freiwillige, Freunde und Verwandte suchen seit Donnerstagabend nach ihm. Auch mit Drohnen durchkämmen die Einsatzkräfte das Gelände systematisch.Am Sonntagnachmittag konzentrierte sich die Suche auf den Eisack – und zwar auf den Abschnitt südlich der Palermobrücke. Beide Ufer kontrollierten die Suchmannschaften minutiös. Offenbar hatte es Hinweise gegeben, dass sich Stevanella in der Nähe aufgehalten haben könnte.Ein Boot der Berufsfeuerwehr und der Hubschrauber der Finanzpolizei waren ebenfalls an der Suche beteiligt – leider bislang ohne Ergebnis.Wie berichtet, trägt Luciano Imperio Stevanella eine dunkle Hose und eine rötliche Jacke. Wer ihn gesehen hat, ist gebeten, Hinweise darauf, wo er sich aufhalten könnte, der Notrufnummer 112 zu melden.