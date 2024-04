Bozen: Die Suche nach Luciano Imperio Stevanella geht weiter

Einsatzkräfte suchen nach dem Vermissten. - Foto: © Landesfeuerwehrverband Südtirol

Am Flussufer verlor sich die Spur wieder. - Foto: © Landesfeuerwehrverband Südtirol

Das Stadtviertel Don Bosco wurde gründlich durchsucht. - Foto: © Landesfeuerwehrverband Südtirol

Zweckdienliche Hinweise können über die Notrufnummer 112 an die Carabinieri mitgeteilt werden. - Foto: © Berufsfeuerwehr Bozen

Luciano Imperio Stevanella (82) hat am Donnerstag gegen 14 Uhr seine Wohnung in der Bozner Sassaristraße verlassen und gilt seitdem als verschwunden.Feuerwehren und Polizeieinheiten suchen seit Donnerstagabend nach dem Vermissten. Auch am heutigen Sonntag geben die Rettungskräfte nicht auf und suchen weiter nach Stevanella.Konzentriert gesucht wurde die vergangenen Tage im Bozner Stadtviertel Don Bosco. Die Hundestaffel der ersten Stunde führte die Einsatzkräfte in die Bari-Straße und entlang des Eisacks, wo sich seine Spur wieder verlor.Alessandro Stevanella, Sohn des Vermissten, dankte all den Einsatzkräften für ihre bisherigen Bemühungen. Es gebe keinen Winkel im Viertel der nicht durchsucht worden sei. „Wir können nicht ausschließen, dass sich mein Vater in einem desorientierten Moment in einen Zug gesetzt hat und nun wer weiß wo ist.“, erklärte er.Deshalb wird inzwischen auch außerhalb von Bozen nach dem 82-Jährigen gesucht. In der Hoffnung dem abgängigen Senior auf die Spur zu kommen, sind inzwischen auch weitere Hundestaffeln aus Bozen , Gröden und dem Unterland im Einsatz.Stevanella trägt eine dunkle Hose und eine rötliche Jacke. Die Bevölkerung ist gebeten, sachdienliche Hinweise zur Suche zu geben. Diese können über die Notrufnummer 112 den Carabinieri mitgeteilt werden.