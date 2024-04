Der Vermisste Luciano Imperio Stevanella trägt eine dunkle Hose und eine rötliche Jacke. - Foto: © Berufsfeuerwehr Bozen

Luciano Imperio Stevanella (82) hat am Donnerstag gegen 14 Uhr seine Wohnung in der Bozner Sassaristraße verlassen und gilt seitdem als abgängig.Feuerwehren und Polizeieinheiten suchten bereits in der Nacht auf Freitag und am gestrigen nach dem Vermissten. Auch am heutigen Samstag ist die Suchaktion wieder im Gange.Stevanella trägt eine dunkle Hose und eine rötliche Jacke. Zweckdienliche Hinweise können über die Notrufnummer 112 an die Carabinieri mitgeteilt werden.