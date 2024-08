Bozen: Trunkenbold schmeißt Stuhl gegen Kellner, weil er nicht bedient wird

Mit Glasscherben Kunden bedroht

Widerruf der Aufenthaltsgenehmigung

Am Donnerstag wurde die Polizei gegen Mittag in die Enzo-Ferrari-Straße gerufen: Offenbar hatte der 24-Jährige dort in der Bar„Zona“ gestiftet: Nachdem sich der Barbetreiber geweigert hatte, dem bereits betrunkenen Mann Alkohol zu servieren, griff dieser offenbar die Personen in dem Lokal an.Der mutmaßliche Trunkenbold soll ein Glas zerschmettert und mit den Scherben die Kunden bedroht haben; außerdem habe er den Barbetreiber mit seinem Kopf gestoßen und einen Stuhl gegen einen Kellner geschleudert, heißt es in einer Aussendung der Quästur Auch beim Eintreffen der Beamten klang das aggressive Verhalten des Mannes nicht ab: Offenbar griff er auch die Beamten an und verletzte dabei einen von ihnen an der Schulter. Mit Mühe konnten die Polizisten den 24-Jährigen beruhigen. Sie nahmen den Mann fest und brachten ihn in die Quästur Dort stellte sich heraus, dass der 24-jährige Marokkaner, wohnhaft in Belluno, zahlreiche Vorstrafen auf dem Kerbholz hat. Quästor Paolo Sartori hat den Widerruf seiner Aufenthaltsgenehmigung angeordnet, um ein Ausweisungsdekret gegen den Mann zu erwirken.