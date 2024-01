Das war die Silvesternacht für die Einsatzkräfte: Unfälle auf glatten Straßen

Meran: Auto kommt von Straße ab und landet im Bach

Tramin: Auto prallt gegen Lichtmast

Foto: © FF Tramin

Foto: © FF Tramin

Die Statistik der Silvesternacht verzeichnet rund 50 Einsätze wegen Autos, die auf schneebedeckten Fahrbahnen nicht weitergekommen sind – hauptsächlich in Gröden und im Gadertal.Aber auch im Pustertal hat der Schnee für Probleme gesorgt. Bei St. Georgen sind am Silvesterabend kurz nach 20 Uhr 2 Autos auf rutschiger Fahrbahn seitlich zusammengeprallt. Eine Frau wurde im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste von den Freiwilligen Feuerwehren von Bruneck und St. Georgen aus dem Auto geschnitten werden. Auch 2 Kinder waren dabei, und noch 2 weitere Personen. Sie wurden vom Notarztteam des Weißen Kreuzes Bruneck ins örtliche Krankenhaus eingeliefert.Die Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang.Schlimm enden können hätte ein Unfall in Meran: Beim Kreisverkehr beim Schießstand kam ein Auto kurz vor 2 Uhr von der Straße ab und stürzte in den Naifbach. Es musste vom Schlimmsten ausgegangen werden. Die Freiwilligen Feuerwehren von Meran und Untermais und auch Rettungskräfte eilten sofort zur Unfallstelle. Wie sich zeigte, hatte der Fahrer großes Glück im Unglück gehabt: Er war unverletzt geblieben und musste nicht einmal ins Krankenhaus gebracht werden.Auf der Weinstraße bei Tramin rammte ein Auto kurz vor 22 Uhr auf der Höhe des Minigolfplatzes einen Lichtmast. Das Auto kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Der Fahrer wurde verletzt.Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz Unterland wurde er ins Krankenhaus von Bozen gebracht.Die Freiwillige Feuerwehr sicherte die Straße, leuchtete die Unfallstelle aus und half bei der Bergung des Fahrzeuges. Anschließend musste die Straße gereinigt werden, ehe sie wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Die Carabinieri führten die Ermittlungen zum Unfallhergang durch.