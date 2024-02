Dreifachmord in Palermo: Mann tötet Frau und Söhne

Foto: © ANSA / Igor Petyx

Es ist immer noch unklar, ob die 3 Morde, wie es zunächst schien, in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder bereits einige Tage früher verübt wurden. Die Leiche der Frau wurde noch nicht gefunden. Verbrannte Überreste wurden in der Nähe des Hauses des Ehepaars in Altavilla Milicia, einem Küstenort in der Provinz Palermo, gefunden. Ob es menschliche Überreste sind, ist nicht klar.Einer der Söhne soll gefoltert und mit Ketten erdrosselt worden sein, berichten italienische Medien.Die 17-jährige Überlebende berichtete, dass ihr Vater, ein Maurer, der seit Jahren mit seiner Frau in Novara lebte, mitten in der Nacht aufwachte und schrie, dass er dämonische Erscheinungen im Haus wahrnehme. Nachdem er die Familienmitglieder umgebracht hatte, rief der Mann angeblich die Carabinieri an, gestand offenbar alles und sagte, dass er in Casteldaccia, einem nahe gelegenen Dorf, auf sie warten würde. Dort wurde er verhaftet. Welche Rolle 2 Bekannte bei dem Dreifachmord gespielt haben könnten, ist unklar.„Unsere kleine Gemeinde steht wirklich alle unter Schock. Es war eine ruhige Familie, die nur ein paar finanzielle Probleme hatte. Aber es gab nie Probleme mit Gewalt oder Misshandlung in der Familie“, sagte der Bürgermeister von Altavilla Milicia, Giuseppe Virga. Die Gemeinde hat beschlossen, alle für den Karneval geplanten Veranstaltungen auszusetzen, und angekündigt, dass am Tag der Beerdigung der Opfer ein Trauertag ausgerufen wird.