Ein Einkaufswagen voller Diebesgut für eine Pizzeria

Kürzlich wurden 2 Streifenbeamte der Quästur Bozen während eines Dienstes auf 2 Minderjährige aufmerksam, die in Begleitung eines polizeibekannten Mannes einen Einkaufswagen zu einer Pizzeria schoben. In dem Wagen lag eine Kiste, darüber war eine Jacke gebreitet.Die Beamten beschlossen, sich das genauer anzusehen: Sie betraten das Lokal und stellten fest, dass die 3 Personen – Vater und Söhne – dem Pizzeria-Besitzer den Inhalt ihres Einkaufswagens übergeben hatten: Es handelte sich um Lebensmittel, für die weder der Käufer noch der Verkäufer Belege hatten.56 Pakete Käse mit einem Gesamtgewicht von fast 135 Kilo, mehr als 100 Flaschen Wein, verschiedene Liköre und Olivenöl mit einem Handelswert von mindestens 4000 Euro wurden sichergestellt. Der Verdacht: Möglicherweise handelt es sich um Diebesgut. Im Auto des Mannes wurden weitere Waren und 2 20 Zentimeter lange Zangen gefunden.Der Besitzer der Pizzeria wurde auf freiem Fuß angezeigt, während der Vater der beiden Minderjährigen verhaftet und sofort in das Gefängnis Bozen gebracht wurde.Die Waren stammten tatsächlich aus einem Supermarkt: An diesen wurden sie zurückgegeben.