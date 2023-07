Einsatz am Brenner: 1000 Passagiere können nach 4 Stunden weiterfahren

Es war kurz vor 22 Uhr, als der Zivilschutz aktiviert wurde. Am Brenner steckten seit mehreren Stunden etwa 1000 Passagiere in 3 Zügen fest. Grund dafür war ein Stromausfall auf Nordtiroler Seite.Das Weiße Kreuz Sterzing und ein Notarzt waren vor Ort und versorgten die Passagiere mit Wasser. Medizinische Hilfe wurde jedoch keine benötigt.Gegen 23 Uhr konnte auf Nordtiroler Seite ein Gleis geöffnet werden. Somit konnten die 3 Züge nach und nach Richtung München weiterfahren. Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden. Bereits am Montag gab es für einen Passagierzug zwischen Mauls und Sterzing aufgrund eines Stromausfalls kein Weiterkommen mehr. Die Einsatzkräfte mussten die rund 500 Mitfahrenden mit Wasser versorgen. Die Hitze war unerträglich.