Erneut Hunderte Bootsmigranten auf Lampedusa gelandet

Die Menschen stammen nach Angaben der italienischen Presseagentur, Ansa, aus Syrien, Ägypten, Bangladesch, Pakistan und Äthiopien und machten sich von Libyen aus auf den Weg nach Italien. Nach der Rettung wurden sie in das Erstaufnahmelager für Migranten auf der Insel gebracht.Auf Lampedusa kamen zuletzt vor 5 Tagen Bootsmigranten an. Der sogenannte Hotspot der Insel ist entsprechend seit einigen Tagen komplett leer, wie die italienische Presseagentur weiter meldete. Wegen der schwierigen Wetterbedingungen lassen die Ankünfte von Migrantenbooten im Herbst erfahrungsgemäß nach.Lampedusa gehört wegen der Nähe zu Nordafrika zu den Knotenpunkten irregulärer Migration nach Europa. In diesem Jahr wagten zahlreiche Menschen die hochgefährliche Überfahrt von Afrika nach Europa. Seit Januar kamen mehr als 151 300 Menschen ohne reguläre Papiere auf dem Seeweg nach Italien – im Vorjahreszeitraum waren es etwa 94 300 (Stand 27. November). Oftmals sind sie mit seeuntauglichen Booten unterwegs. Immer wieder kommen Menschen ums Leben.