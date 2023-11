Frühchen-Drama inmitten des Krieges: 25 Babys müssen nach Ägypten

Foto: © APA/afp / MOHAMMED ABED

Wie die Nachrichtenagentur AFP aus medizinischen Kreisen erfuhr, können aus Mangel an Brutkästen nicht alle Babys in dem rund 45 Kilometer von Rafah entfernten Al-Arish-Krankenhaus versorgt werden. Demnach müssen einige von ihnen in die hunderte Kilometer entfernten Städte Ismailia oder Kairo verlegt werden.Die Kinder waren aus dem Al-Shifa-Spital geholt worden, weil dort im Zuge des Kriegs zwischen der radikal-islamischen Hamas und Israel der Betrieb nicht mehr aufrecht gehalten werden konnte, unter anderem wegen eines Mangels an Treibstoff für die Notstromaggregate.Unterdessen sind bei einer Evakuierung aus dem Emarati-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge 3 Frühgeborene zurückgeblieben. „28 Säuglinge sind inzwischen sicher in Ägypten angekommen. 3 Babys befinden sich noch im Emarati Hospital und werden weiter behandelt“, teilt die WHO auf Anfrage von Reuters mit. „Alle Babys kämpfen mit schweren Infektionen und benötigen weiterhin medizinische Versorgung.“