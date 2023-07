Fugatti: Leute sollen weiterhin auf Berge gehen dürfen

Fugatti: Berge müssen erlebbar bleiben“

„Unmöglich gesamten Berg sicher zu machen“

„Der Berg kann uns begeistern. Aber er birgt auch Gefahren. Wir sind daher dazu aufgerufen, in diesem Bewusstsein und mit äußerster Vorsicht auf die Gipfel zu steigen.“ Mit diesen Worten eröffnete Extrembergsteiger Reinhold Messner am Sonntagabend in Canazei im Rahmen des Abends „Marmolata, die Zukunft des Berges in Zeiten des Klimawandels“ die dreitägige Veranstaltungsreihe zum Gedenken an die Tragödie an der Marmolata. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.Vor einem Jahr stürzten an der Marmolata 63.300 Kubikmeter Eis mit einer Geschwindigkeit von 50 bis 80 Metern pro Sekunde und rissen 9 Italiener und 2 Tschechen in den Tod.Das große Loch in dem Gletscher ist weiterhin gut sichtbar. Im Video sehen Sie die gewaltige Abbruchstelle, gefilmt am 4. Juli 2022:In seiner Rede im Gedenken an die Tragödie erinnerte der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti auch an die „großartige Arbeit, die der Trentiner Zivilschutz mit Unterstützung aus Südtirol und Venetien geleistet hat“, um die Verletzten zu retten und die Toten zu bergen.„Am Tag des Ereignisses waren 127 Einsatzkräfte auf dem Gletscher im Einsatz, unterstützt von weiteren 96 Einheiten. Es lässt einen erschaudern, wenn man bedenkt, dass diese Menschen ihr Leben riskiert haben, um die Betroffenen zu retten. Heute überwacht die Provinz den Gletscher mit fortschrittlichen Systemen, um das Vorhandensein von flüssigem Wasser im Gletscher zu untersuchen, aber der Berg muss weiterhin erlebt werden. Vorsichtsmaßnahmen sind notwendig, aber gleichzeitig dürfen die Berge nicht abgesperrt werden“, betonte Fugatti.Der Bürgermeister von Canazei, Giovanni Bernard, erklärte, dass es in diesem Jahr an der Marmolata zwar keine rote Zone gebe, die Situation am Berg vom Zivilschutz aber genau überwacht würde: „Auf der Grundlage der Daten müssen wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Wir lehnen Sperrungen zwar ab, wollen aber rechtzeitig prüfen, ob wir präventiv eingreifen können, auch wenn uns bewusst ist, dass es nicht möglich ist, den gesamten Berg sicher zu machen.“