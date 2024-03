Großraubtiere: „Lösung muss gefunden werden“

HGV-Präsident Manfred Pinzger nutzte dieses Treffen, um auf die Gemeinsamkeiten der beiden Sektoren hinzuweisen, heißt es in einer Aussendung dazu. Diese gelte es in Zukunft verstärkt in den Vordergrund zu rücken und zu fördern. Konkret nannten beide Verbände die Stärkung der lokalen landwirtschaftlichen Produkte. Die Qualitätsprodukte der Südtiroler Bäuerinnen und Bauern bieten auch großen Mehrwert für die lokale Gastronomie und Hotellerie.Man stimmte darin überein, dass diesbezüglich auf beiden Seiten die Zusammenarbeit weiter intensiviert werden müsse. Vor allem müsse das Gastgewerbe sicher sein, dass die Produkte auch in der erforderlichen Menge geliefert werden können. Auch müsse der Vertrieb dieser Produkte optimiert werden. „In den letzten Jahren wurden viele Anstrengungen in dieser Hinsicht unternommen. Diese Aktionen gilt es gemeinsam fortzusetzen“, waren sich die beiden Präsidenten einig.Gemeinsam angesprochen wurde auch das Problem mit den Großraubtieren. „Wenn hier nicht schnell konkrete Lösungen erfolgen, riskiert man, dass immer mehr Bauern ihre Almen nicht mehr bewirtschaften“, schreibt der HGV . Gerade diese Form der Natur- und Kulturlandschaft mache Südtirol aber so besonders. „Gemeinsam gilt es sich weiterhin auf allen Ebenen für eine Lösung stark zu machen“, sind HGV-Präsident Pinzger und SBB-Obmann Gasser überzeugt.