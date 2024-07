Hitzewelle über Italien – Südtirol nur am Rande betroffen – „Bis zu 35 Grad“

Wie die Wetterseite „il Meteo“ berichtet, zieht ab dem Wochenende ein Afrikahoch über Italien . Die Folge sind sehr hohe Temperaturen. Am Sonntag werde es voraussichtlich am heißesten mit bis zu 38 Grad in Bologna und 39 Grad in Ferrara. Auch im Süden wird es sehr heiß.In der kommenden Woche soll sich das Afrikahoch weiter Richtung Norden ausdehnen. Erreicht es auch Südtirol?„Südtirol ist vom Afrikahoch nur am Rande betroffen. Uns bringt das Hoch vor allem stabiles Wetter “, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin . In dieser Woche sei hierzulande mit Höchstwerten zwischen 32 und 33 Grad zu rechnen. In der kommenden Woche soll das Thermometer hingegen auf 35 Grad klettern. „Von einer extremen Hitzewelle ist in Südtirol damit aber noch nicht die Rede“, sagt Peterlin.