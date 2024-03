Italien setzt deutsches Rettungsschiff „Humanity 1“ fest

„Können es kaum fassen“

Nicht der erste blockierte Rettungseinsatz

Nachdem bei der Rettungsaktion in internationalen Gewässern ein Streit mit der libyschen Küstenwache ausgebrochen war, wird das Schiff 20 Tage lang im Hafen Crotone blockiert bleiben.„Wir können es kaum fassen: Die 'Humanity 1' wird wieder illegitim festgesetzt – basierend auf falschen Anschuldigungen“, kündigte die NGO SOS Humanity, Betreiberin des Schiffes, am Dienstagabend auf der Plattform X an. Ein Sprecher von SOS Humanity sagte, die Organisation sei fälschlicherweise beschuldigt worden, sich nicht mit den libyschen Behörden abgestimmt und das Leben von Migranten während einer Seenotrettung gefährdet zu haben.Die Hilfsorganisation hatte nach eigenen Angaben am Samstag in internationalen Gewässern vor Libyen und Tunesien 90 bis 100 Migranten auf 3 Booten in Seenot geholfen. Nach Angaben der Hilfsorganisation bedrohten libysche Offiziere ihre Mitarbeiter und Migranten mit einem Maschinengewehr. Die Organisation erklärte, die Intervention habe dazu geführt, dass „Menschen ins Wasser sprangen und mindestens eine Person ertrank“ und dass Familienmitglieder getrennt wurden, da einige Migranten von der NGO und andere von den Libyern aufgegriffen wurden, berichtete SOS Humanity.Nach dem humanitären Völkerrecht dürfen Migranten nicht gewaltsam in Länder zurückgeschickt werden, in denen ihnen Misshandlungen drohen. Italien bemüht sich, den Zustrom von Menschen, die über das Meer aus Nordafrika kommen, einzudämmen, und hat Libyen und Tunesien Geld oder Ausrüstung angeboten, um Abreisen von ihren Küsten zu verhindern. Italien blockiert häufig vorübergehend die Einsätze der von Wohltätigkeitsorganisationen betriebenen Rettungsschiffe auf der Grundlage eines Migrationsdekrets, das im vergangenen Jahr von der rechtsgerichteten Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eingeführt wurde.Die Strategie der Regierung Meloni hat in den letzten Wochen zu einem Rückgang bei den Migrantenankünften geführt. So landeten seit Anfang 2024 4.715 Migranten nach Seefahrten über das Mittelmeer in Süditalien, im Vergleichszeitraum 2023 waren es 14.639 gewesen, wie das italienische Innenministerium mitteilte.