Laut UNO mehr als 43.000 Vertriebene bei Flut in Libyen

Nach j√ľngsten Sch√§tzungen seien √ľber 43.000 Menschen durch die √úberschwemmungen im Nordosten Libyens vertrieben worden, erkl√§rte die Internationale Organisation f√ľr Migration (IOM) in einem am Donnerstag ver√∂ffentlichten Bericht. Insbesondere in Darna sorge der Wassermangel daf√ľr, dass viele Menschen die Stadt verlie√üen, hie√ü es weiter.Das Sturmtief ‚ÄěDaniel‚Äú hatte in der Nacht auf den 11. September f√ľr heftige √úberschwemmungen im Nordosten Libyens gesorgt. Beh√∂rdenangaben zufolge kamen dabei mindestens 3300 Menschen ums Leben, tausend weitere werden noch vermisst. Am st√§rksten betroffen ist die rund hunderttausend Einwohner z√§hlende K√ľstenstadt Darna: Dort brachen 2 D√§mme, und die Wassermassen trafen die Stadt mit der Wucht eines Tsunamis.