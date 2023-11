Lebenserwartung: So schneiden die Südtiroler im Vergleich ab

Südtirol zählt mit einem Durchschnitt von 81,8 Jahren zu den Regionen mit der höchsten Lebenserwartung bei den Männern.Im Trentino wiederum liegt die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen bei 86,7 Jahren und damit an zweiter Stelle nach einigen spanischen Gebieten. In diesen liegt die Lebenserwartung für Frauen bei über 87 Jahren, wobei die Comunidad de Madrid mit einem Durchschnitt von 88,2 Jahren an der Spitze zu finden ist.In Italien gehören Sizilien und Kampanien zu den Regionen mit der niedrigsten Lebenserwartung. In beiden Regionen liegt der Durchschnitt für Frauen bei 83,3 Jahren und für Männer bei 79,2 bzw. 78,7 Jahren.Alle italienischen Regionen liegen jedoch über dem europäischen Durchschnitt, dieser beträgt 82,9 Jahre für Frauen und 77,2 Jahre für Männer.