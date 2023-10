Lufthansa streicht bis einschließlich Montag alle Flüge nach Tel Aviv

Das ist passiert

„Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in Israel streicht Lufthansaalle Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich Montag“, teiltedas Unternehmen am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agenturmit. Lufthansa beobachte die Sicherheitslage in Israelkontinuierlich und stehe in engem Kontakt mit den Behörden. „DieSicherheit unserer Gäste und Crewmitglieder hat für Lufthansaoberste Priorität.“ Bereits am Samstag waren Flüge der Lufthansa von Deutschland nach Tel Aviv gestrichen worden. Am Samstag ist es zu einem Großangriff auf Israel gekommen. Die radikal-islamische Palästinensergruppe Hamas hat am Samstagmorgen vom Gazastreifen aus Hunderte Raketen abgefeuert. Gleichzeitig drangen zahlreiche bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel ein. Bei den Angriffen sind mindestens 100 Menschen in Israel ums Leben gekommen. Rund 900 weitere seien verletzt worden. Israel hat als Reaktion auf die Hamas-Angriffe Ziele im Gazastreifen beschossen. Mindestens 200 Menschen starben, über 1600 wurden verletzt. Als Reaktion auf die massiven Angriffe hat Israels Armee den Kriegszustand erklärt.