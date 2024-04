Mit Schokolade gegen Alzheimer?

Schokolade als Allheilmittel?

Schokolade enthält Theobromin, ein natürliches Alkaloid, das in Kakaobohnen (und in geringerer Konzentration auch in Kolanüssen und Teeblättern) vorkommt. Der Stoff wirkt nicht nur vorbeugend gegen neurogenerative Krankheiten wie Alzheimer , sondern hilft auch beim Abnehmen In einer Studie , die in der jüngsten Ausgabe des „Journal of Functional Foods“ erschienen ist, hat eine Forschungsgruppe der Universität Zhengzhou die Wirksamkeit des Stoffes untersucht. Durch eine Überprüfung wissenschaftlicher Literatur kamen die Forscher zum Schluss, dass Theobromin ein vielseitiges Heilmittel sein kann.Bereits seit mehreren Jahren gibt es Hinweise darauf, dass Schokolade bzw. Theobromin dem Verfall von Gehirnzellen entgegenwirken könnten. Das geht auch aus einer Studie der Universität von L'Aquila aus dem Jahr 2012 hervor.Die Autoren der Studie schreiben: „Theobromin hat nachweislich neuroprotektive Eigenschaften und ist in der Lage ist, neuronale Schäden zu verhindern und das motorische Gedächtnis zu verbessern.“Sowohl die Substanz als auch ihre Derivate gelten als „vielversprechend wirksame Mittel zur Vorbeugung von Hirnleistungsstörungen.“ Diese Erkenntnisse eröffnen neue medizinische Perspektiven.Auch in Bezug auf das Abnehmen gibt es gute Neuigkeiten. Die Analyse ergab, dass Theobromin den Fettabbau verbessert, weil es „die Umwandlung von weißen Adipozyten in braune Adipozyten fördert.“