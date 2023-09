Mord an Saman Abbas: Flüchtiger Vater nach Italien gebracht

Vor dem Besteigen des Fliegers in Islamabad. - Foto: © ANSA / ANSA/US CC

Shabbar Abbas - Foto: © ANSA / ansa

Der Anwalt in Pakistan: „Die Familie hat alles falsch gemacht“

Rückblick: Ein Fall, der Italien erschüttert hat

Saman Abbas ist vor über eineinhalb Jahren verschwunden: Das Foto stammt aus dem November 2022. - Foto: © ANSA / ansa

Die Air Force Falcon 900 aus Islamabad landete kurz nach Mitternacht auf dem Flughafen Ciampino.Nach dem Aussteigen aus dem Flugzeug wurde Shabbar Abbas der Untersuchungshaftbefehl zugestellt wurden. Er wurde in ein Gefängnis in Rom gebracht, soll aber bald nach Reggio Emilia verlegt werden.Justizminister Carlo Nordio nimmt die Auslieferung mit Genugtuung zur Kenntnis. Der Nachrichtenagentur Ansa sagt er: „Es ist ein Schritt nach vorn, damit die Justiz nach einem abscheulichen Verbrechen ihren Weg zu Ende gehen kann. Nach monatelangem Bitten und Warten hat die Regierung von Islamabad dem Ersuchen des Justizministeriums um Auslieferung nach Italien stattgegeben.“Auch Ministerpräsidentin Giorgia Meloni äußerte sich dazu und betonte, dass die Auslieferung „ein wichtiger Schritt nach vorne ist, damit die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen kann“. Laut dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Außenminister Antonio Tajani ist die Auslieferung an Italien „auch das Ergebnis einer großartigen diplomatischen Arbeit. Wir danken Pakistan für seine Zusammenarbeit. Jetzt wird die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen“.Nach der Auslieferung von Shabbar Abbas an Italien wetterte sein pakistanischer Anwalt Akhtar Mehmood gegenüber ANSA: „Shabbars Familie hat eine falsche Entscheidung getroffen, indem sie einen anderen Anwalt in das Berufungsverfahren vor dem Islamabad High Court (Ihc) einbezogen hat, der die Verfahren des Gerichts nicht kannte und es nicht geschafft hat, ein positives Ergebnis vom Gericht zu erhalten“, sagte Mehmood und fügte hinzu, dass Samans Familie „praktisch nicht mit der pakistanischen Regierung kommuniziert“ habe.Die Verhaftung und Auslieferung des Vaters von Saman war nicht einfach. Zuerst musste er in Pakistan ausfindig gemacht werden, dann die pakistanische Polizei ihn verhaften. Das geschah Mitte November 2022 in Punjab, nachdem er anderthalb Jahre untergetaucht gewesen war.Das Fehlen von Präzedenzfällen und Abkommen zwischen Italien und Pakistan machte das Verfahren kompliziert: Mehr als 30-mal wurden Anhörungen zum Fall in Pakistan verschoben.Am 4. Juli gab der Richter in Islamabad seine Zustimmung, die pakistanische Regierung schließlich am 29. August.Am 8. September wird Abbas persönlich vor dem Schwurgericht von Reggio Emilia erscheinen können, wo er und 4 Familienmitglieder wegen des Mordes an seiner 18-jährigen Tochter anklagt sind: Wahrscheinlich ist Saman erdrosselt worden, bevor die Familie ihre Leiche unweit des Hauses warf. Dort wurde sie erst nach langer Suche entdeckt.Samans jüngerer Bruder wird als Zeuge vernommen. Die Carabinieri und die Staatsanwaltschaft von Reggio Emilia beschuldigen Shabbar, sich mit seiner Frau Nazia Shaheen, der einzigen noch Gesuchten, und mit den Cousins des Mädchens, Ikram Ijaz und Nomanhulaq Nomanhulaq, die in den Monaten nach dem Verbrechen in Frankreich und Spanien verhaftet wurden, sowie mit dem Bruder von Shabbar, Danish Hasnain, der ebenfalls in Frankreich aufgespürt wurde, zum Mord verschworen zu haben.Danish Hasnain war es, der den Ermittlern den Fundort der Leiche mitteilte. Wenige Stunden später nahmen Shabbar und seine Frau einen Flug nach Pakistan. Nun brachte ihn ein anderes Flugzeug zurück in das Land, in dem er mit einer Familie gelebt hatte, die es nun nicht mehr gibt.