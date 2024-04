Mordversuch in Bozen: Überstellung verzögert sich

Er spricht und versteht Deutsch, Italienisch hingegen nicht

So bald wie möglich ins Bozner Gefängnis verlegen

Sobald Chika Ibolekwu eingetroffen ist, kann Rechtsanwalt Dominik Schöpf zum ersten Mal persönlich mit seinen Mandanten sprechen. Schöpf war Chika Ibolekwu als Pflichtverteidiger zugeteilt worden, wurde von diesem aber in Anschluss zum Vertrauensverteidiger ernannt.Das Verhör, bei dem Chika Ibolekwu von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hatte, war in englischer Sprache – Chika Ibolekwus Muttersprache – durchgeführt worden. Doch er spricht und versteht auch Deutsch, Italienisch hingegen nicht.Deshalb will sich Schöpf, der darauf pocht, dass für seinen Mandanten die Unschuldsvermutung gilt, dafür einsetzen, dass er so bald wie möglich ins Bozner Gefängnis verlegt wird.