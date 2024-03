Versuchter Mord an Waltraud Kranebitter Auer: Verdächtiger festgenommen

Brutaler Angriff im Keller

Im Zusammenhang mit dem versuchten Mord an Frau Waltraud Kranebitter Auer teilt die Staatsanwaltschaft mit, dass Polizeieinheiten von München und Passau, in Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls (EAW), am Dienstagvormittag eine Person festgenommen haben, die im Verdacht steht, der Täter zu sein.Der Europäische Haftbefehl wurde von der Staatsanwaltschaft Bozen beantragt, nachdem der Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft angeordnet hatte.In Ausführung einer von der Staatsanwaltschaft Bozen erlassenen Europäischen Ermittlungsanordnung (EEA), haben die deutschen Polizeibehörden auch die Mobiltelefone, Tablets und Laptops sowie einen Schlüsselbund des Verdächtigen beschlagnahmt.Wie die Nachrichtenagentur Ansa in Erfahrung gebracht hat, soll es sich beim Verhafteten um den 36-jährigen Schwiegersohn des Opfers handeln.Die Staatsanwaltschaft weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass bis zum endgültigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung gilt.Die bekannte Bozner Physiotherapeutin, Waltraud Kranebitter Auer , wurde am 13. Februar im Keller eines Mehrfamilienhauses in Bozen brutal attackiert und schwerst verletzt ( STOL hat berichtet ).Die Ärzte im Bozner Spital kämpften anschließend auf der Intensivstation um das Leben der 61-Jährigen. Zuletzt gab es gute Neuigkeiten aus dem Spital: Der Zustand der 61-Jährigen hatte sich gebessert.