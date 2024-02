Kranebitter Auer war vergangene Woche Opfer eines brutalen Angriffs im Keller des Mehrfamilienhauses in der Cavourstraße geworden, in dem sie mit ihrer Familie lebt.Wegen ihrer schweren Verletzungen an Kopf und Hals war sie seither in der Intensivstation des Bozner Krankenhauses versorgt worden.Die Ermittlungen dauern an, der Täter konnte bisher nicht ausgeforscht werden.