Flüge von Bozen nach Catania: Das müssen Sie wissen nach dem Brand

Fluggesellschaft muss Passagiere bei Umleitung unterstützen

Viele Passagiere, die vom Bozner Flughafen starten, sind von der Aussetzung der Flüge in Catania betroffen. Die Fluggesellschaften sind gerade dabei ihren Passagieren mitzuteilen, dass der Flug entweder gestrichen wird oder zu einem anderen Flughafen umgeleitet wird.Auch wenn die Fluggesellschaften nicht für die Unzulänglichkeiten verantwortlich ist und die Fluggäste daher keinen Anspruch auf Entschädigung haben, sieht die Verordnung 261 aus dem Jahr 2004 die Erstattung zusätzlicher Kosten vor, die dem Reisenden entstanden sind, um sein Ziel zu erreichen, wenn die Fluggesellschaft selbst dem Fluggast nicht geholfen hat.Der Fluggast kann die von der Fluggesellschaft angebotene Umleitung nicht akzeptieren, wenn diese in den Tagen nach der gewünschten Abreise erfolgt. In diesem Fall kann der Fluggast ein neues Flugticket kaufen, auch bei einer anderen Fluggesellschaft mit einer anderen Zwischenlandung, und dann öffentliche Verkehrsmittel oder ein Taxi nehmen, um Catania zu erreichen.Dabei ist es unerlässlich, die ursprüngliche Buchung des Fluges nach Catania aufzubewahren, ebenso wie alle Quittungen, Rechnungen und Belege darüber, wie viel für den Kauf der einzelnen Verkehrsmittel ausgegeben wurde, um das Ziel zu erreichen. All dies ist erforderlich, um die Erstattung der zusätzlichen Kosten zu beantragen.Die Fluggesellschaft kann im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Fluggast beschließen, den Flug durchzuführen und ihn zu einem anderen Flughafen umzuleiten. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Luftfahrtunternehmens, für Unterstützung bei der Anreise zum Flughafen Catania zu sorgen.Wenn dies nicht geschieht, kann der Passagier die angefallenen Kosten, die entstanden sind, um den Flughafen in Catania zu erreichen, der Fluggesellschaft in Rechnung stellen.„Wer also aufgrund des Brandes im Flughafen von Catania irgendwelche Störungen erfährt, kann sich alle Kosten rückerstatten lassen, um den Flughafen in Catania zu erreichen“, sagt Felice D’Angelo, CEO von ItaliaRimborso. Die Anfrage zur Rückerstattung könne direkt an die jeweilige Fluggesellschaft gestellt werden. Die Kosten müssen aber berechtigt sein und nicht übermäßig hoch.