Nach EM-Spiel: Mann mit Messer an Hals und Arm verletzt

Stichwunden sind oberflächlich

Nach den beiden EM-Spielen zwischen Italien und Kroatien sowie Spanien und Albanien ist es am Siegesplatz zu einer Messerstecherei zwischen albanischen Fans gekommen.Laut Informationen aus Ermittlerkreisen sollen sich albanische Fans im Zentrum in einigen Bars das Spiel ihrer Nationalelf angeschaut haben. Nach Spielende seien sie Richtung Siegesplatz gegangen. Dort sei ein Streit zwischen ihnen entbrannt, wahrscheinlich wegen des Fu√üballspiels.Etwa 10 albanische Fans sollen in den Streit verwickelt gewesen sein. Am Siegesplatz soll einer pl√∂tzlich ein Messer gez√ľckt und einen Landsmann damit am Hals und am Arm verletzt haben.Das Opfer verlor viel Blut und hinterlie√ü mehrere Blutlachen auf dem Asphalt. Ein Polizist, der vor Ort war, konnte die Blutungen mit einem Stauschlauch eind√§mmen, bis der Notarzt eintraf. Danach wurde der Patient vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Bozen gefahren. Gl√ľcklicherweise sei dort festgestellt worden, dass die Stichwunden nur oberfl√§chlich gewesen seien.Im Gemenge wurde au√üerdem auch eine Direktorin der Qu√§stur, die f√ľr die √∂ffentliche Ordnung und Sicherheit zust√§ndig ist, am Finger leicht verletzt. Die Polizei wertet nun √úberwachungsvideos aus und befragt Zeugen, um den T√§ter ausfindig zu machen.