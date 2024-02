Nach tödlichem Unfall: Notstandsfonds ruft zu Spenden auf

Kennwort „Familie Heiss Franz (Sarntal)“

Nachbar vor wenigen Wochen bei Waldarbeiten gestorben

Nach dem zweiten tödlichen Arbeitsunfall innerhalb weniger Wochen herrscht im Sarntal große Bestürzung und Trauer.Als umsichtig, gewissenhaft, fleißig und hilfsbereit bei seiner Arbeit (Wildbachverbauung) und als Landwirt in der Nachbarschaft, wird er beschrieben und war entsprechend geschätzt.Den Hof und die Landwirtschaft im Sinne des Ehemannes und Vaters weiterzuführen und weiterzuentwickeln, ist der Wille und Herzenswunsch der Hinterbliebenen.Eine tragische und herausfordernde Situation verbunden mit Zukunftsängsten und Unsicherheiten, in der Familie Heiss das Mitgefühl und die Unterstützung vieler Menschen braucht, damit sie wieder Mut und Zuversicht schöpfen kann.Spenden können über die Spendenkonten des „Bäuerlichen Notstandsfonds EO“ unter dem Kennwort „Familie Heiss Franz (Sarntal)“ eingezahlt werden.Jeder gespendete Euro kommt zu 100 Prozent der Familie Franz Heiss zugute.Spenden an den BNF können von Privatpersonen und Betrieben von der Einkommenssteuer abgesetzt werden.Erst vor wenigen Wochen war der Nachbar von Franz Heiss ums Leben gekommen. Walter Oberkalmsteiner (45), Bauer und Besitzer des Kohlhofes, war bei Waldarbeiten tödlich verunglückt. Auch für seine Familie ist ein Spendenkonto eingerichtet worden (hier finden Sie mehr dazu).