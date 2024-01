Nauders: Snowboarder stirbt nach Zusammenstoß auf Piste

Zu dem verhängnisvollen Unfall kam es am Montagnachmittag im Skigebiet Nauders (Bezirk Landeck) in Nordtirol. Wie die Tiroler Tageszeitung (TT) berichtet, seien ein 16-jähriger Skifahrer aus Dänemark und ein 64-jähriger Snowboarder aus Deutschland aus bislang ungeklärten Gründen auf einer blauen Piste zusammengeprallt.Der 64-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auch Reanimationsversuche durch Augenzeugen blieben erfolglos. Laut der TT wurde eine Obduktion angeordnet.Der 16-Jährige wurde bei dem Zusammenprall ebenfalls erheblich verletzt und in das Krankenhaus Zams geflogen.Im Einsatz standen 2 Rettungshubschrauber, die Pistenrettung Nauders, die Alpinpolizei und die Polizei Nauders.