Oscars: Italien schickt Garrones „Io capitano“ ins Rennen

Regisseur Matteo Garrone (5. von rechts) mit den Schauspielern und der Crew bei der Premiere des Films in Venedig. - Foto: © ANSA / ansa

Regisseur Matteo Garrone. - Foto: © ANSA / ansa

Der Film über junge senegalesische Migranten, der bei den Filmfestspielen von Venedig den Silbernen Löwen für die beste Regie gewann, setzte sich gegen 11 weitere Streifen auf der Shortlist des Anica-Verbands durch. Die Nominierungen werden am 23. Jänner bekannt gegeben und die Oscar-Verleihung findet am 10. März in Los Angeles statt.Der Film folgt dem Weg von 2 jungen Senegalesen, die beschließen, Dakar zu verlassen, um nach Italien zu ziehen. Seydou (Seydou Sarr) und Moussa (Moustapha Fall) sind unerfahrene Teenager, die Europa erreichen wollen. Der Regisseur identifiziert sich mit den Protagonisten und erzählt eine afrikanischen Odyssee. „Die Jugendlichen wollen Kapitäne ihres Lebens sein und keine Passagiere einer ungerechten Weltpolitik“ schreibt Marian Wilhelm über den Film. Das Thema ist angesichts der starken Migrationsströme in Italien in den vergangenen Tagen besonders aktuell.