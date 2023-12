Padua: Tausende Menschen nehmen Abschied von Giulia Cecchettin

Foto: © ANSA / NICOLA FOSSELLA

10.000 Menschen erwartet – Fahnen auf Halbmast

Im Veneto stehen die Fahnen auf Halbmast. - Foto: © ANSA / Us

Luca, Zaia, Präsident der Region Veneto, würdigte Giulia Cecchettin in einem Post. - Foto: © ANSA / Facebook / Luca Zaia

Turetta darf Begräbnis im TV verfolgen

Vor kurzem hat in Padua das Begräbnis von Giulia Cecchettin, die von ihrem Ex-Freund Filippo Turetta ermordet wurde, begonnen: Tausende Menschen haben sich versammelt, um der Studentin die letzte Ehre zu erweisen und ihrem Vater Gino Cecchettin, ihren Geschwistern Elena und Davide, ihrer Großmutter sowie Tante und Onkel das Beileid auszudrücken.Auch der italienische Justizminister Carlo Nordio sowie, der Präsident der Region Veneto, Luca Zaia, sind nach Padua gekommen, um an der Feier teilzunehmen.Giulia Zecchin (22) die beste Freundin von Giulia Cecchettin, las die erste Lesung während der Trauerfeier. Auf Wunsch der Familie wurde eine Passage aus dem Buch des Propheten Jesaja verlesen. „Ein Spross wird aus dem Stamm der Lesse sprießen, ein Schössling“, heißt es dort, „wird aus seinen Wurzeln hervorsprießen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen“.Im Vorfeld der Beerdigung rechnete man bereits mit etwa 10.000 Menschen, die Abschied von Giulia nehmen wollen. Auf dem Platz vor der Basilika St. Giustina wurden daher Großbildschirme aufgestellt.Im Veneto ist für den heutigen Dienstag ein regionaler Trauertag ausgerufen worden. Die Fahnen stehen auf Halbmast. An der Universität von Padua, wo Giulia Cecchettin studierte, sind am Dienstag die Vorlesungen ausgesetzt.Nachdem Filippo Turetta nach tagelanger Flucht in Deutschland festgenommen werden konnte, hat er gestanden seine Ex-Freundin Giulia Cecchettin ermordet zu haben. Er befindet sich im Gefängnis von Montorio Veronese in Verona in Haft.Dort soll er laut Informationen der Ansa die Erlaubnis bekommen haben, die Trauerfeier live im Fernsehen mitverfolgen zu dürfen.