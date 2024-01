Schleuser holte Gruppe in Bozen ab

Ermittlungen gegen den unbekannten Schleuser laufen

Wie die Bundespolizei berichtet, sind am Montagabend am Bahnhof in Mittenwald (Bayern) 4 geschleuste Migranten eingetroffen. Bei der Kontrolle konnten sich keiner von ihnen ausweisen.Die 3 Syrer im Alter von 27,29 und 49 Jahren und der jugendliche Türke (17) erklärten sie seien von einem Schleuser im Ort abgesetzt worden. Ein Autofahrer habe sie von Bozen aus mitgenommen und sie in Mittenwald unvermittelt zum Aussteigen aufgefordert. Anschließend sei er davongefahren.Einer der Syrer berichtete davon, wie er bereits in Syrien mehrere tausend Euro für den Transport bis Serbien gezahlt hatte und für die Fahrt nach Deutschland die Familie in der Heimat denselben Betrag für die Schleuser aufbringen müsse.Die Bundespolizei schätzt die Fahrt als Schleusung ein und ermittelt gegen den unbekannten Autofahrer, der die Gruppe aus Bozen mitgenommen haben soll.Die 3 Erwachsenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wie es heißt, in eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge gebracht. Der Minderjährige konnte der Obhut seiner bereits seit Jahren in Deutschland lebenden Schwester übergeben werden.