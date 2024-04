Schnee von gestern ist Schnee von gestern

Das Pustertal war am Morgen noch von Nebel bedeckt. - Foto: © Twitter/Dieter Peterlin

Gestern noch knapp 20 Zentimeter Neuschnee

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter berichtet, wird es heute überall im Land sehr sonnig. Nur das Pustertal muss sich noch gedulden: Nebel bedeckt derzeit das Tal. „Noch etwas Geduld, liebe Pusterer, wird auch bei euch bald sonnig“, twittert Peterlin.Grund für das schöne Wetter und die Wärme ist das Hoch Peter, das Südtirol aus dem Westen erreicht.Noch liegt auch noch etwas Saharastaub in der Luft, aber geringere Konzentrationen als in den vergangenen Tagen, so der Meteorologe. Dank der Niederschläge am Mittwoch wurde der Saharastaub aus der Luft genommen (STOL hat berichtet). Das Wetter spielt in Südtirol momentan verrückt. Gestern fielen am Brenner noch knapp 20 Zentimeter Schnee , heute ist schon wieder Frühling und morgen und am Wochenende soll es frühsommerlich warm werden mit Temperaturen von bis zu 27 Grad.„Dass es mit einer Kaltfront deutlich abkühlt, kommt vor. Ungewöhnlich ist, dass es danach so schnell wieder wärmer wird“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.