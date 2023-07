Schwere Unwetter in der Lombardei: Starkregen, Hagel und Windhose vor Mailand

Nahe Mailand entwurzelte ein Tornado Bäume. - Foto: © ANSA / Z3Z

Starkregen verursacht Überflutungen

Hagel zerstört Großteil der Ernte

Hagel in Monferrato. - Foto: © ANSA / ANSA/US

Eine Windhose in der Gegend von Gorgonzola – östlich von Mailand – sorgte am Freitag für große Sorge unter den Bewohnern: Der starke Wind entwurzelte Bäume und deckte die Dächer mehrere Häuser ab – Szenen, wie wir sie jüngst auch in Südtirol erlebt haben. Glücklicherweise sind laut Berichten der Nachrichtenagentur Ansa keine Personen verletzt worden.Ein Gewitter mit Starkregen und Hagel traf am Vormittag gegen 11 Uhr die Provinz Monza. In den Örtlichkeiten in Carate Brianza, Desio, Seregno und Monza wurden Straßen, U-Bahnen, Häuser und Büros geflutet. Bei der Feuerwehr gingen Dutzende von Anrufe von Personen ein, die von den Wassermassen überrascht und in ihren Autos eingesperrt wurden.Auch die Provinz Varese wurde am Vormittag von starken Gewittern überzogen. Auch dort wurden die Feuerwehrleute zu zahlreichen Überschwemmungen und wegen umgestürzter Bäume alarmiert. 2 Häuser wurden vom Blitz getroffen und gerieten in der Folge in Brand.Am späten Vormittag tobten die Unwetter mit heftigen Windböen und Hagel auch über der Gegend rund um Brescia. 2 Arbeiter wurden an Kopf und Armen verletzt, weil sie von herunterfallenden Fenstern getroffen wurden, die der Wind herausgerissen hatte.Bereits in den frühen Freitagmorgenstunden hat ein Sturm mit Wind, Regen und Hagel in vielen Ortschaften rund um Mantua gewütet, nur wenige Stunden nach einem ebenso verheerenden Unwetter am Vorabend.Besonders betroffen waren das Flachland an der Grenze zur Emilia Romagna und das Hinterland der Provinzhauptstadt. Ein Wirbelsturm traf San Benedetto Po und Quingentole, entwurzelte Bäume und zerstörte einige Häuser. In Ostiglia verursachte ein heftiger Hagelsturm mit sehr riesigen Hagelkörnern Schäden an geparkten Autos. Besonders betroffen waren die Felder, wo Ernten und Obstgärten fast vollständig zerstört wurden. Erst am Donnerstag hatte ein heftiger Hagelsturm in Bassano del Grappa für großen Schaden gesorgt.