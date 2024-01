Schnee im ganzen Land am Dreikönigstag – Bilder und Video

In der Nacht auf Samstag ist Schnee bis in tiefere Lagen gefallen. Angezuckert wurden selbst Bozen und Meran. In höheren Tälern sind hingegen mehrere Zentimeter gefallen. Im Video sehen Sie Ridnaun im Wipptal. - Video: stol