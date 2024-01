Statistik: Alle 30 Minuten bebt in Italien die Erde

Von den mehr als 16 000 Beben des vergangenen Jahres wurde das stärkste am 1. Mai um 4.41 Uhr vor der Küste Kalabriens mit einer Magnitude von 5,2 registriert. Die Region mit den meisten Beben mit einer Magnitude von mehr als 2,0 war Sizilien.Die Zahl der Erdbeben, die auf italienischem Staatsgebiet und in den angrenzenden Gebieten aufgezeichnet wurden, liegt mit 44 Beben pro Tag auf dem Niveau des Jahres 2022, meldet die Nachrichtenagentur Ansa.Von den 16.307 im Jahr 2023 aufgezeichneten Erdbeben hatten nur 2018 eine Magnitude von 2,0 oder mehr, 233 eine Magnitude zwischen 3,0 und 3,9 und 26 eine Magnitude zwischen 4,0 und 4,9. Es gab 2 Ereignisse mit einer Magnitude größer oder gleich 5,0: Das vom 1. Mai, das sich sehr tief im Tyrrhenischen Meer vor der Küste Kalabriens ereignete, mit einer Magnitude 5,2; das andere ereignete sich am 16. Februar in der Nähe der Nordküste Kroatiens, mit einer Magnitude 5,1. Die aktivste Region, bei der nur Erdbeben mit einer Magnitude von 2,0 oder mehr berücksichtigt wurden, war Sizilien mit 181 Ereignissen, während Sardinien die am wenigsten seismisch aktive Region blieb.