Sterbliche Überreste von Widmann und Oberrauch in Heimat zurückgekehrt

Beisetzung in den kommenden Tagen

Die beiden jungen Unternehmer waren vor rund einem Monat bei einem tragischen Hubschrauberabsturz in Kanada ums Leben gekommen (STOL hat berichtet). Ende Jänner konnten ihre Leichname an der Unfallstelle geborgen und nun endlich nach Südtirol zurückgebracht werden.Während Oberrauch im engsten Kreise der Familie beigesetzt werden soll, wird Widmann am Freitag, 23. Februar, in Bozen beerdigt.Indes befinden sich Jakob Oberrauch (34), Johannes Peer (34) und Emilio Zierock (35), die ebenfalls im Unglückshubschrauber saßen und beim Absturz schwer verletzt wurden, auf dem Weg der Genesung. Einem Weg, der noch lange dauern wird, wie Zierock in einem Post im Internet kund tut (STOL hat berichtet).