Südtirol nimmt Abschied von Dan Zelger (22) und Jakob Nussbaumer (19)

Es war ein trauriger Samstagnachmittag in Südtirol. Sowohl im Sarntal, als auch in Leifers nahmen Angehörige, Bekannte und Freunde Abschied von einem jungen Menschen.Trauernde haben sich am Samstag um 14 Uhr bei der Pfarrkirche von Sarnthein eingefunden, um von Jakob Nussbaumer Abschied zu nehmen. Nussbaumer war am Montag im Alter von 19 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach dem tragischen Unfalltod herrschte im Sarntal und darüber hinaus große Trauer.Jakob Nussbaumer wohnte gemeinsam mit seinen 3 Geschwistern bei seiner Familie in der Fraktion Riedelsberg. Er besuchte die 5. Klasse der Landesfachschule Johannes Gutenberg und hätte am Ende des heurigen Schuljahrs die Matura abgeschlossen.Groß war die Anteilnahme auch beim Trauergottesdienst für Dan Zelger in Leifers. Zelger ist am 4. Oktober im Alter von 22 Jahren bei der Arbeit in einer Apfelwiese mit seinem Traktor tödlich verunglückt ( STOL hat berichtet ).Dan hinterlässt seine Eltern und einen Bruder. Nach der bewegenden Abschiedsfeier erfolgte die Beisetzung im Familiengrab im Friedhof Galizien.