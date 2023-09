Syriens Machthaber Assad erstmals seit fast 20 Jahren wieder in China

Syriens Machthaber Assad und seine Frau kommen in China an. - Foto: © APA/afp / -

Xi Jinping (links) und Bashar al-Assad sollen sich treffen. - Foto: © APA/afp / LUDOVIC MARIN, HANDOUT

Assad war über Jahre hinweg auf dem internationalen Parkett weitgehend isoliert wegen seines brutalen Vorgehens gegen Aufständische in Syrien seit dem Ausbruch eines Aufstands dort im Jahr 2011. China hielt allerdings wie auch Assads wichtigste Verbündete Russland und der Iran die Beziehungen zu Syrien aufrecht. Im Mai hießen die Länder der Arabischen Liga Assad erstmals wieder in ihrem Kreise willkommen.„Wir glauben, dass Präsident Bashar al-Assads Besuch das gegenseitige politische Vertrauen und die Zusammenarbeit beider Länder auf verschiedenen Gebieten weiter vertiefen wird und die bilateralen Beziehungen auf eine neue Ebene bringen werden“, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, in Peking. China und Syrien hätten eine traditionsreiche Freundschaft und vor 67 Jahren diplomatische Beziehungen aufgebaut.Xi Jinping und andere Vertreter der chinesischen Führung würden sich mit Assad treffen. Geplant ist auch ein Bankett mit den internationalen Gästen, zu denen neben Assad auch Kuwaits Kronprinz Scheich Mishal al-Ahmed al-Jaber al-Sabah und Südkoreas Ministerpräsident Han Duck-soo gehören.Der syrische Machthaber war zuletzt 2004 in dem ostasiatischen Land. Bei den Asienspielen treten zwischen dem 23. September und 8. Oktober Sportler aus mehr als 40 asiatischen Nationen in 61 Disziplinen gegeneinander an.