1. Jetzt wird es richtig heiß – Warnstufe Rot

Besonders ältere und kranke Menschen sowie Kinder sollten sich vor der Hitze schützen. - Foto: © shutterstock

2. Großer Felssturz am Zwölferkofel

3. Fischereigesetz verbietet Sport in Fließgewässern: Wie es weitergeht

Derzeit ist man de facto illegal in den Fließgewässern unterwegs. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

4. Seiser Alm: Urlauberin auf dem Holzweg

Da hilft auch der starke Antrieb nicht mehr weiter: Viel zu schmal für ein Auto ist der Holzsteig, der durch das Sumpfgebiet auf der Seiser Alm führt. - Foto: © FF Seiser Alm

5. Bärin KJ1 heute Morgen erlegt

Die Bärin KJ1 wurde erlegt. - Foto: © l'Adige

Dieser Tage ist in Südtirol nur eines angesagt: schwitzen, schwitzen und nochmal schwitzen. Gestern wurden satte 35 Grad in Gargazon gemessen, heute werden Temperaturen von bis zu 36 Grad erwartet. Außerdem wurde im Warnlagebericht die Warnstufe Rot für einige Gebiete Südtirols ausgerufen. Vom Zwölferkofel in den Sextner Dolomiten sind am Montagabend große Felsmassen abgebrochen. Der Wirt der Zsigmondy-Hütte (Comici-Hütte) hielt das Schauspiel auf Video fest. Der Weg über das Giralba-Joch ist verlegt.Wer derzeit auf Südtirols Flüssen Sport betreibt, ist nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes in fremden Gewässern unterwegs: Das neue Fischereigesetz verbietet nämlich de facto die Ausübung von Kanu-, Rafting- und Kajaksport. Auf den Holzweg – einen nur etwas mehr als einen Meter breiten Steig aus Holzbrettern auf der Seiser Alm – ist am Montag eine italienische Urlauberin mit ihrem Kleinwagen geraten. Das Navigationsgerät hatte sie fehlgeleitet. Die Feuerwehr musste anrücken. Erst am heutigen Dienstagmorgen hat der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti ein Dekret zum sofortigen Abschuss der Bärin KJ1 unterzeichnet, die am 16. Juli einen 43-jährigen Franzosen bei Dro angegriffen und verletzt hatte. Innerhalb weniger Stunden wurde die Bärin nun erlegt.