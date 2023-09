Teure Flüge: Streit zwischen Rom und Ryanair eskaliert

Die italienische Regierung hat nach wiederholten Protesten von Verbraucherschutzverbänden gegen die hohen Preise für Inlandsflüge, insbesondere nach Sardinien und Sizilien, eine Maßnahme zur Begrenzung der Flugpreise ergriffen. Die Fluggesellschaften lehnen diese Maßnahme jedoch ab und drohen mit Protesten in Brüssel.Die Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni machte die Algorithmen für den starken Preisanstieg in den vergangenen Monaten verantwortlich. Das verabschiedete Regierungsdekret verbietet, dass Algorithmen die Preise bestimmen, wenn sie auf saisonal bedingte Nachfragespitzen angewendet werden und wenn sie dazu führen, dass der Preis für Tickets oder Zusatzleistungen 200 Prozent über dem Durchschnittspreis liegt.„Die Kürzung von 10 Prozent unserer Flüge nach Sardinen hängt vollkommen mit dem Beschuss der italienischen Regierung zusammen, die wir als vollkommen illegal betrachten“, betonte der Chief Commercial Officer, Jason McGuinnes, am Donnerstag bei der Vorstellung des Winterflugplans der Airline in Cagliari, der Hauptstadt Sardiniens.