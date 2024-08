Tils: Brand im Freien nach Blitzeinschlag

Mithilfe einer Drohne wurde der Brand lokalisiert. - Foto: © FFW

Riffian: Stromleitung setzt Baum in Brand

Am Mittwoch schlug ein aufmerksamer Feuerwehrmann aus Schalders Alarm: Rauchwolken stiegen am frühen Abend in der Nähe der Ochsenalm bei Tils auf. Er alarmierte daraufhin die Freiwillige Feuerwehr , die den brennenden Baum mithilfe einer Drohne rasch lokalisieren konnte.Die Einsatzkräfte rückten sofort aus. Das letzte Stück hin zum Brandherd mussten sie zu Fuß zurücklegen – rund eine halbe Stunde drangen sie mit Motorsäge, Schaufel und Pickel zu Fuß zum Brand vor.Die Wehrmänner löschten das Feuer und gruben den umliegenden Boden um, um potenzielle Glutnester zu ersticken. Nach rund 4 Stunden konnten sie wieder einrücken.Vermutlich das heftige Gewitter und die starken Windböen führten am gestrigen Mittwochabend in Riffian dazu, dass eine Niederspannungsleitung einen Baum berührte und in Brand setzte.Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Riffian, der Löschzug von Vernuer mit insgesamt 28 Mann und 4 Fahrzeugen sowie der Netzbetreiber Edyna.