Umfrage: Überwältigende Mehrheit für harte Gangart des neuen Quästors

„Illegale Einwanderer, die Straftaten begehen, finden in mir einen Feind“: Mit diesem Motto hat Paolo Sartori vor einer Woche sein neues Amt als Quästor von Bozen angetreten. Dieser Ankündigung ließ er Taten folgen. In den vergangenen Tagen hat der Quästor bei Gewalt und Kriminalität zahlreiche Ausweisungen angeordnet (Mehr dazu lesen Sie hier). Bei seinem Amtsantritt kündigte Sartori auch an, einen besonderen Fokus auf die Missstände in verschiedenen Zonen von Meran und Bozen legen zu wollen. Diesen werde man bereits mit der Militärpräsenz des gesamtstaatlichen Plans „Strade sicure“ entgegenzuwirken versuchen – „als Quästor koordiniere ich die Tätigkeit der Soldaten, die den Kontrolldienst aber relativ autonom durchführen“, erklärte Sartori.Das Engagement des neuen Quästors stößt offenbar auf breite Zustimmung: Bei einer Umfrage auf STOL haben sich bis dato 14.000 Personen beteiligt und 86 Prozent finden es gut, dass in Sachen Kriminalität in Südtirol nun hart durchgegriffen wird. Nur 2 Prozent der Abstimmenden finden das übertrieben. 13 Prozent begrüßen das Engagement des Quästors, befürchten aber, dass sich an der Situation wenig ändern wird.